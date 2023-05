Napoli | non solo la vittoria con l’Inter | arriva un’altra grande notizia che fa ben sperare i tifosi

(Di domenica 21 maggio 2023) Controilha ritrovato la. Dopo le voci delle ultime settimane riguardanti il possibile addio di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, gli azzurri sono riusciti a conquistare tre punti importanti per puntare al record della storia del club azzurro e di Maurizio Sarri. Oltre la, però, per ilL'articolo

- Nonostante lo scudetto già conquistato da oltre due settimane, ilmolla e batte 3 - 1 l'Inter finalista di Champions League. Luciano Spalletti è atteso per commentare il successo dei suoi ...... in cui il club è arrivato fino alle semifinali , perdendo con la Fiorentina , è motivo di orgoglio, soprattutto perché ha eliminato ilcampione d'Italia e la Roma . Inoltre, da...I campioni d'Italia ci provano, masfondano e all'intervallo è 0 - 0. Nella ripresa ilpassa con Anguissa (1 - 0), dopo che Kvara aveva chiamato a una grande parata Onana. Inzaghi fedele ...

Il Napoli non si ferma, 3-1 all'Inter. Frenata Champions per Inzaghi: il Milan è a -2 Calciomercato.com

nonostante il campionato sia già chiuso il suo Napoli schiaccia per tutta la partita l'Inter dominando. Bel gioco e non per forza il bisogno di far segnare Osimhen, infatti lo sostituisce a 20' dalla ...Una vittoria bellissima, voluta, cercata, trovata. E’ partita vera al Maradona. Il Napoli spinge, l’Inter si difende solo. Gli azzurri vogliono vincerla, l’Inter prova a limitare i danni con tante sec ...