Napoli-Inter | rigore netto su Osimhen ma per Dazn è “esperienza e furbizia”

(Di domenica 21 maggio 2023)la moviola: manca una Victorper la trattenuta della maglia da parte di Bastoni, l’arbitro non fischia il penalty. La moviola disolo nel primo tempo offre due episodi strani, errori chiari ed evidenti. Il primo è la mancata espulsione di Gagliardini, il centrocampista dell’già ammonito commette un fallo a gamba alta e blocca la ripartenza di Kvaratskhelia, sarebbe secondo giallo, ma non si capisce per quale motivo l’arbitro Marinelli non lo ammonisce. Il secondo cartellino giallo arriva comunque al 41’ con un altro fallo da ammonizione e quindi viene espulso. Poi c’è unnon fischiato a. La maglia del nigeriano viene tirata da Bastoni in maniera ...

"Eccoli, i finalisti, eccoli". Sono state queste le parole pronunciate dall'allenatore delLuciano Spalletti rivolgendosi allo spogliatoio dell'prima della gara del Maradona . Chiaro il riferimento alla conquista della finalissima di Istanbul per Lukaku e compagni dopo aver ...edsi affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...Commenta per primo La sfida del Diego Armando Maradona tra, in scena alle 18 , è il primo posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A . Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com: ...

Simone Inzaghi non potrà contare su un centrocampista che sarà fermato dal giudice sportivo Perde pezzi l’Inter in vista della partita contro l’Atalanta. Il tecnico Simone Inzaghi non potrà infatti co ...NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 46' pt - Finisce qui il primo tempo, Napoli e Inter a riposo sullo 0-0! 46' pt - Pericolo per l'Inter: ottimo Barella a ringhiare su due ...