Napoli Inter | proteste furenti con l’arbitro | manca un’espulsione

(Di domenica 21 maggio 2023)è partita fondamentale per entrambe le formazioni. Gli azzurri vogliono vincere per perseguire i record stagionali che possono essere ancora superati mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno l’obiettivo di qualificarsi per la prossima Champions League. La partita traha vissuto una fase di stallo nella prima metà del primo tempo, con le due squadre che si sono studiate attentamente per non sbagliare niente. Nella seconda metà della prima frazione di gioco le squadre si sono scoperte e ci sono state occasioni da una parte e dall’altra senza, però, sbloccare il match. Kvaratskhelia GagliardiniMoviolal’espulsione a Gagliardini L’episodio più importante ha riguardato lata espulsione di Roberto ...

"Eccoli, i finalisti, eccoli". Sono state queste le parole pronunciate dall'allenatore delLuciano Spalletti rivolgendosi allo spogliatoio dell'prima della gara del Maradona . Chiaro il riferimento alla conquista della finalissima di Istanbul per Lukaku e compagni dopo aver ...Commenta per primo La sfida del Diego Armando Maradona tra, in scena alle 18 , è il primo posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A . Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com: ...Al 25 di giocosono ancora sullo 0 - 0, ma Roberto Gagliardini ha rischiato di condizionare la gara della trentaseiesima giornata con un intervento su Kvaratskhelia. L'esterno georgiano aveva rubato ...

NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 31' - Bel cross di Bellanova, Lukaku di testa manda fuori dopo torre di Correa ma Marinelli ravvisa un fallo. 30' - Kvaratskhelia ...L’unico in dubbio era legato a Kvaratskhelia per un problema fisico rimediato in allenamento, il georgiano è completamente recuperato Napoli-Inter, le formazioni ufficiali. Dopo aver cambiato qualche ...