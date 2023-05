Napoli-Inter | pagelle | Gagliardini a mai più 3! De Vrij fa il possibile 7

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilvince con il risultato di 3-1 contro l’allo Stadio Diego Armando Maradona (vedi report). Robertoè un completo disastro 3, Stefan defa ile annulla Osimhen 7. ANDRÈ ONANA 6.5 – Solo ilattacca, molto attento sulla conclusione di Di Lorenzo da calcio d’angolo sul primo palo e anche sul tiro di Kvaratskhelia sul secondo. Non può niente su Anguissa e le altre due reti del– DIFESA DANILO D’AMBROSIO 7 – Aiuta Bellanova in raddoppio su Kvaratskhelia e limiti i danni più che può. Lascia solo una volta l’occasione a Osimhen di saltare di testa. STEFAN DE7 – Dominante nel primo tempo, conosce i movimenti di Osimhen a ...

Nonostante lo scudetto già conquistato da oltre due settimane, il Napoli non molla e batte 3 - 1 l'Inter finalista di Champions League. Il Napoli continua la sua festa. Batte anche l'Inter e così sconfigge tutte e 19 le avversarie affrontate quest'anno in Serie A. Per Inzaghi si interrompe la striscia di 8 affermazioni di fila.

