Napoli-Inter oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 21 maggio 2023) Un big match che conta più per l’onore che per la classifica. La sfida di questa sera tra(fischio d’inizio ore 18, direttasu DAZN) promette spettacolo ed emozioni, ma mette in palio tre punti che servono solo ai nerazzurri. I ragazzi di Simone Inzaghi, infatti, sono terzi con cinque lunghezze di vantaggio sul Milan a tre gare dalla fine del campionato. Per avere certezza di partecipare alla prossima Champions League manca davvero poco. E potrebbero anche accontentarsi di un pareggio al Maradona. Dall’alta parte la squadra di Luciano Spalletti, fresca di scudetto, scenderà in campo per la gloria e per vendicare la sconfitta dell’andata a San Siro, firmata Dzeko. Quello di inizio gennaio fu il primo ko della stagione per gli azzurri. Uno stop indigesto e per certi versi inatteso, arrivato al termine di una gara ...