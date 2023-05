Napoli-Inter | le probabili formazioni

(Di domenica 21 maggio 2023) Questa sera alle ore 18 al Maradona la sfida di Serie A tra, ecco leQuesta sera alle ore 18 al Maradona la sfida di Serie A tra, ecco le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvartskhelia. All.: Spalletti(3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Inzaghi

In basso focus su Spalletti, il cui futuro al- che oggi affronterà l'al 'Maradona' - è molto in bilico. In taglio basso a sinistra spazio alle strategie dei bianconeri: 'Juve si cambia'....in campagna Ce n'è a sufficienza per distogliere l'attenzione dalla sfida con l', che arriva al Maradona meno stressata e per niente appagata: a Inzaghi è stata rinnovata piena fiducia e...Sarà importante provare a fare risultato contro il, ma il vantaggio nel frattempo acquisito sul Milan regala all'un minimo margine, anche d'errore. L'obiettivo immediato è alzare un'...

NAPOLI-INTER STREAMING GRATIS-Ancora tre partite poi la Serie A chiuderà ufficialmente i battenti. Per la 36 a giornata di Serie A il match è di spicco è quello fra Napoli ed Inter, prima contro terza ...