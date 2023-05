Napoli-Inter | le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia c'è | Onana ce la fa

edsi affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...ItalianoCLASSIFICA SERIE A:punti 83*, Juventus 69*,66*, Lazio 65*, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46*, Sassuolo 44, Empoli 39*, ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa

Serie A 2022/2023, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Napoli-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Il big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A è quello tra il Napoli campione d’Italia e l’Inter La sfida delle 18, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie ...