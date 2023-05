Napoli-Inter | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 21 maggio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 36° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Colarossi, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Chiffi. Calcio d’inizio alle 18 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di. Il big match del 36° turno di campionato vedrà affrontarsi: una delle grandi classiche del calcio italiano. I neo Campioni d’Italia ospiteranno la finalista di questa edizione di Champions League in una gara che ci si aspetta ricca di gol ed emozioni. In attesa di scoprire il futuro di Luciano Spalletti, il tecnico toscano in vista di questa gara contro la sua ex squadra, propone l’undici ...