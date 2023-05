Napoli-Inter | Kvaratskhelia recuperato | i convocati di Spalletti

(Di domenica 21 maggio 2023)è la sfida in programma oggi (domenica 21 maggio) allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18, valevole per la trentasiesima giornata di Serie A. Lucianoha diramato la lista deiper il big match: presente, idiPortieri: Gollini, Marfella, Meret. Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti:, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. Fonte: Twitter Official SSC-News - ...

In conferenza stampa pre, Spalletti ha spiegato di non avere altre offerte e di non aver rifiutato il rinnovo. Al momento, è davvero difficile capire quale sarà la piega definitiva che ...1 - 0 con il gol di Dzeko. Prossimo turno. Sabato 27 maggio ore 20:45- Atalanta (Dazn e Sky). Domenica 28 maggio ore 15:00 Bologna -(DAZN). Assenti. NelLozano...." e con due ex manager nelle principali finali europee (Beppe Marotta in Champions con l'e ... architetto dello scudetto delinsieme al tecnico Luciano Spalletti e al presidente Aurelio De ...

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida delle ore diciotto che vedrà la compagine azzurra affrontare l'Inter di Simone Inzaghi al Diego Armando ...Trentaseiesima giornata di campionato pronta a prendersi la scena. In questo nuovo turno di Serie A, i pronostici di Superscommesse si concentrano su quattro sfide importantissime in ottica corsa Cham ...