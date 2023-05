Napoli-Inter | Inzaghi | “Siamo rammaricati | nel primo tempo abbiamo fatto la gara”

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a DAZN al termine della partita persa contro ilSimone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a DAZN al termine della partita persa contro il. Le sue dichiarazioni: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato tutto. ...3 - 1, le pagelle degli azzurri .3 - 1, le pagelle dei nerazzurri ., il tabellino .3 - 1, le pagelle degli azzurri. Meret 6: praticamente ...Così Simone Inzaghi a Dazn analizza la sconfitta per 3 - 1 in casa del...

Napoli-Inter 2-1: gol di Anguissa, Lukaku e Di Lorenzo! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Pronto riscatto del Napoli campione d'Italia, che una settimana dopo il ko di Monza batte l'Inter per 3-1 nel posticipo della 36/a giornata. Un successo meritato per la banda di Spalletti, che ha ...Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli i partenopei trionfano contro gli avversari dell’Inter. Risultato finale di 3-1 e strapotere calcistico ribadito.