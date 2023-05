Napoli-Inter | Inzaghi cambia molti giocatori? Probabile formazione

(Di domenica 21 maggio 2023) Simonepotrebbere diversiper, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.– Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Simonedovrebbe effettuare diversi cambi nell’undici in campo peroggi domenica 21 maggio alle 18 rispetto allatitolare contro il Milan martedì 16 maggio in Champions League. In difesa Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij al posto di Matteo Darmian e Francesco Acerbi. A centrocampo sulla destra Raoul Bellanova al posto di Denzel Dumfries. Sulla sinistra Robin Gosens al posto di Federico Dimarco. Al centro Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini al posto di Hakan Calhanoglu e ...

... Mario Rui Ilha pubblicato l'elenco dei convocati per la partita delle 18 al Maradona, contro l'. C'è Kvara , che nei giorni scorsi si era dovuto fermare per un imprevisto in allenamento ...... dove ha collezionato scalpi importanti in stagione come le vittorie contro l'e il Milan oltre al pareggio col, Campione d'Italia. I friulani non perdono alla Dacia Arena da quattro ...CLASSIFICA SERIE A:punti 83, Juventus 69,66, Lazio 65, Milan* 64, Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, ...

Napoli-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Nel corso degli ultimi giorni era emersa la notizia sull’infortunio di uno dei gioielli in mostra per Napoli-Inter. C’è stata apprensione forte, a causa di quanto era venuto fuori, uno dei ...60' - Chivu chiama due sostituzioni: si rivede Iliev, in campo al posto di Owusu. Chance anche per Bovo, richiamato in panchina Curatolo. 59' - Due gol nel primo tempo, ...