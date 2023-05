Napoli-Inter | i diffidati per la 36ª giornata di Serie A Niente squalificati

(Di domenica 21 maggio 2023)si giocherà alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la trentaseiesimadiA 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di quest’oggi, conper entrambe ma senza. Qui il riepilogo per tutto il turno, che è iniziato venerdì.domenica 21 maggio ore 18.00 (36ªA): Eljif Elmas, Kim Min-jae, Victor Osimhen (prossima partita Bologna in trasferta): nessuno: Francesco Acerbi, Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez, ...

Alle 18,00 andrà in scena la sfida tra, valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Le formazioni ufficiali Di seguito le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.(3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, ...... contro Salernitana, Monza e la squadra viola) e tre sconfitte (contro, Roma e Atalanta). La ...a Basilea e un po' per mantenere le energie in vista della finale di Coppa Italia contro l', ...... ilscenderà in campo per disputare il big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A contro la fresca finalista di Champions League, l'di Simone Inzaghi. Gasperini e ...

Pandev sprona l’Inter a crederci nella finale di Istanbul contro il Manchester City. Pensiamo anche a cosa c’era dietro, alla pressione, ai discorsi sul derby e sulla… Leggi ...L'Inter ha vinto sei delle ultime nove gare di campionato contro il Napoli, dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle 11 precedenti. Il Napoli ha però perso solo una delle ultime 16 gare ...