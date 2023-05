Napoli-Inter | i convocati di Spalletti | ci sono sia Kvara che Mario Rui

Alle 18, gara fondamentale per i nerazzurri. Alle 20:45 la domenica si chiude con Udinese - Lazio. Lunedì si riprende con Salernitana - Udinese alle 18:30 e con Empoli - Juventus alle ...Commenta per primo Ci sarà - come da pronostico - pure Kvicha Kvaratskhelia nell'attesissima sfida delle 18 traed: un match che a livello di classifica interessa principalmente all', a caccia dei punti necessari per blindare aritmeticamente la partecipazione alla prossima Champions League, ...In Serie A si parte alle 12.30 con Verona - Spezia quindi alle 15 Torino - Fiorentina, alle 18 il big match trae alle 20.45 Udinese - Lazio. Si giocano anche gare decisive per la ...

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara. 12.03 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di ...Il Napoli con i titolarissimi, l'Inter con il turnover dopo lo sforzo in Champions League. Al big match di questa terzultima giornata di campionato arriveranno in modo diverso azzurri e nerazzurri. Di ...