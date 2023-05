Napoli-Inter | gol pazzesco di Di Lorenzo | traiettoria clamorosa! | VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023) La ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa, quella della consacrazione definitiva. Giovanni Difirma la vittoria delsull’per 3-1 con un gol a dir poco strepitoso. La rete del terzino partenopeo, infatti, si candida ad essere una delle più belle dell’no torneo. Sul risultato di 1-1, con l’che aveva appena raggiunto la parità nonostante l’uomo in meno, il terzino Diriceve palla sulla trequarti nerazzurra, si libera per il tiro al limite dell’area di rigore e fa partire una botta da fuori che si spegne sotto l’incrocio lasciando di sasso Onana. GOAL2-1Dipic.twitter.com/CV2U89NwG9 — VAR Tático (@vartatico) May 21, 2023 L'articolo ...

- Nonostante lo scudetto già conquistato da oltre due settimane, ilnon molla e batte 3 - 1 l'finalista di Champions League. Luciano Spalletti è atteso per commentare il successo dei suoi ...Ilcontinua la sua festa. Batte anche l'e così sconfigge tutte e 19 le avversarie affrontate quest'anno in Serie A. Per Inzaghi si interrompe la striscia di 8 affermazioni di fila e la ...Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida con l'. L'allenatore è tornato sull'eliminazione dalla Champions League che, dalla sua prospettiva, è stato l'unico vero rammarico di un'annata per il resto storica con la conquista dello ...

Un super Napoli ritrova la sua forma migliore e batte 3-1 l’Inter, neo finalista in Champions League e reduce da ben otto vittorie consecutive. Tre gol d’autore davanti al solito Maradona tutto ...Il Napoli ha disputato una stagione straordinaria, ma non sembra ancora sazio. La compagine di Luciano Spalletti ha annientato l'Inter con un netto 3-1. Un risultato, tuttavia, che appare anche ...