Napoli-Inter | Gagliardini espulso | disastro dopo il primo avvertimento Inzaghi furioso

(Di domenica 21 maggio 2023) Una follia di Robertocomplica la missione adell’di Simone. Un errore grave, pesante quello del centrocampista nerazzurro,al 41? per un doppio gialloun fallo su Anguissa. Una sbavatura imperdonabile, perché già al 23? l’ex Atalanta aveva rischiato di essere allontanato dal direttore di gara Marinelli. In quel caso – fallo su Kvaratskhelia – l’arbitro lo aveva graziato e l’a panchina dell’si era raccomandata con. Simone, da sempre cauto sul tema cartellini gialli, ha preferito aspettare iltempo per la sostituzione. Ma l’vento scomposto del suo giocatore su Anguissa cambia il piano partita. Pochi ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Anguissa FLOP: Gagliardini VOTI: al termine del ..."Eccoli, i finalisti, eccoli". Sono state queste le parole pronunciate dall'allenatore delLuciano Spalletti rivolgendosi allo spogliatoio dell'prima della gara del Maradona . Chiaro il riferimento alla conquista della finalissima di Istanbul per Lukaku e compagni dopo aver ...

38' - Continua l'offensiva del Napoli, Inter che fa parecchia fatica a uscire. 35' - Lukaku prova la ripartenza di potenza, Lobotka con l'astuzia riesce a fermarlo. 34' - Fallo di Kvaratskhelia su ...NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 27' - E' andato Lautaro a rimbrottare Gagliardini di stare calmo, con l'aiuto anche di Gosens. 24' - Ancora un fallo di Gagliardini ...