Napoli-Inter | Gagliardini complica tutto al ‘Maradona’ | la reazione di Tramontana VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023) L’sila vita alcontro il. Al 42? Robertosi è fatto espellere per un ingenuo fallo su Anguissa, che gli costa il secondo cartellino giallo. Un errore grave, perché l’arbitro Marinelli aveva già graziato il centrocampista al 23? quando con unvento da dietro aveva messo fine alla ripartenza di Kvaratskhelia. Il telecronista tifoso nerazzurro Filippo, voce della trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold, non ha nascosto la sua delusione. Ecco il suo commento della partita. SportFace.

- L'en plein è servito. Ilha sconfitto al Maradona anche l'(3 - 1) e si è tolto così lo sfizio di abbellire il suo scudetto anche con un record, visto che i nerazzurri erano l'unica squadra ancora imbattuta ...Commenta per primo3 - 1 Meret 6 : inoperoso, non viene mai chiamato in causa. Sul gol non può granché, la palla arriva forte al centro all'improvviso. Di Lorenzo 7,5 : come sempre spinge tanto sull'out ...Commenta per primo3 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 22' s.t. Anguissa (N), 37' s.t. Lukaku (I), 40' s.t. Di Lorenzo (N), 49' s.t. Gaetano (N). Assist: 22' s.t. Zielinski (N), 37' s.t. Dimarco (I), 40' ...

Napoli-Inter 2-1: gol di Anguissa, Lukaku e Di Lorenzo! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Il Napoli l'ha presa seriamente, l'Inter invece pensava già alla finale di Coppa Italia e così al Maradona è finita 3-1. Primo tempo equilibrato ma deciso in qualche modo dal doppio giallo a ...L'Inter cade 3-1 sul campo del Napoli già laureatosi campione d'Italia al termine di un match giocato per oltre 45' in inferiorità numerica. Per la squadra di Luciano Spalletti una buona risposta dopo ...