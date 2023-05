Napoli-Inter | compleanno al Maradona | La faccia del bambino riempie il cuore di gioia – VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023)Indimenticabile allo Stadio: Un Piccolo Tifoso delFesteggia tra Applausi e Canti. NOTIZIE CALCIO. Untifoso delha festeggiato il suoin grande stile allo Stadiodurante la partita. Un momento commovente che ha fatto il giro del web.” In attesa della partita, le tribune dello Stadio Diego Armandosono state teatro di un momento davvero speciale. Un piccolo tifoso delha ricevuto una sorpresa indimenticabile per il suo, regalando un’immagine di puro entusiasmo e. Tutto era stato organizzato ...

- Nonostante lo scudetto già conquistato da oltre due settimane, ilnon molla e batte 3 - 1 l'finalista di Champions League. Luciano Spalletti è atteso per commentare il successo dei suoi ...Ilcontinua la sua festa. Batte anche l'e così sconfigge tutte e 19 le avversarie affrontate quest'anno in Serie A. Per Inzaghi si interrompe la striscia di 8 affermazioni di fila e la ...Ilbatte 3 - 1 l'nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022 - 2023. La vittoria consente agli azzurri, già campioni d'Italia, di salire a 86 punti. I nerazzurri rimangono a ...

Il Napoli vince contro l'Inter al Maradona con il punteggio di 3-1. Vittoria meritata dai campioni d'Italia che hanno avuto più il possesso contro i nerazzurri in 10 uomini dal 41' per il doppio ...Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha commentato il successo del Napoli contro l'Inter.