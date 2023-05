Napoli-Inter 3-1 | pagelle Pessima la gestione dell’addio | ora De Laurentiis non si disunisca

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Ledi3-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Non è la prima volta che accade, povero Meret: ottanta e passa minuti di dolce far niente e poi, zacchete, il golletto di Lukaku favorito da Giovannino Gesù. Ma il risultato lo riduce a un dettaglio, a un residuo non paretiano – 6 E che sicurezza, che ha acquisito, Fabrizio! Hai visto come invita i compagni a stare sereni, a salire, e tiene palla anche quando gli si fa sotto – raramente – qualcheista? – 6 DI LORENZO. Dell’Euroappuntato odierno, Ilaria, andrebbero dette tante cose belle ma indugio sul frame orgasmico del gol, traslato ad horas dalla cronaca alla leggenda. Il passaggio di Zambo, quella zolla fuori area e poi il sinistro aperto all’incrocio o quasi dei pali. Il sigillo del Capitano all’unica vittoria che mancava e ...