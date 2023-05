Napoli-Inter 3-1 LIVE | Gaetano chiude la partita

(Di domenica 21 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Ma l'attaccante nigeriano, colin vantaggio sull', ha accolto con stupore e dispiacere la doppia ...edsi affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...

Napoli-Inter 2-1: gol di Anguissa, Lukaku e Di Lorenzo! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

82' - Due sostituzioni in casa Napoli: escono Kvaratskhelia e Zielinski ed entrano Politano e Gaetano. 82' - GOL DELL'INTER! Dimarco conquista un pallone sulla sinistra e lo serve al centro per Lukaku ...NAPOLI-INTER 1-0 (67' Anguissa) LA PARTITA LIVE 80' - Dieci minuti per Lautaro, fuori Gosens. 79' - Dumfries di testa va vicina al gol, salvataggio sulla linea.