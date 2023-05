Napoli-Inter 3-1 | la pagella | Anguissa il migliore | ?Juan Jesus entra male

Dietro alcampione d'Italia c'è la Juve a 69 punti (in attesa di capire se verrà penalizzata), seguita dalla Lazio a 68 e dall'a 66. Quinto posto per il Milan con 64 punti, sesta l'...La Lazio batte di misura 1 - 0 l' Udinese e conquista tre punti fondamentali per la lotta Champions : sorpassata l', sconfitta a, i biancocelesti sono ora al terzo posto, con 2 punti di vantaggio sui nerazzurri e a solo un punto dalla Juventus , impegnata a Empoli nel posticipo del lunedì sera. ...Torino) Ammoniti: Felipe Anderson (L), Udogie (U), Pereyra (U), Bijol (U) Espulsi: - CLASSIFICA SERIE A:punti 86, Juventus 69*, Lazio 68,66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, ...

Napoli-Inter 3-1: gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano! | Diretta Serie A

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli è sempre più incerto. In conferenza dopo il successo con l'Inter il tecnico di Certaldo ha svelato: "Se non sei convinto di dare alla piazza ...Tre squilli del Napoli all’Inter con la testa già alla finale Champions, La Lazio pari tra Torino e Fiorentina, 1-1 e tra Lecce e Spezia, lo 0-0 condanna la Cremonese in B ...