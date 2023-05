Napoli-Inter 3-1 | gol azzurri di Anguissa | Di Lorenzo e Gaetano

(Di domenica 21 maggio 2023) Lukaku firma il momentaneo pareggio ma l'va k.o. nel finale Ilbatte 3-1 l’nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria consente agli, già campioni d’Italia, di salire a 86 punti. I nerrimangono a quota 66. I padroni di casa, allo stadio Maradona, controllano il gioco nel primo tempo creando la migliore occasione al 12? con: liberato da Zielinski, il centrocampista incrocia la conclusione senza trovare la porta. L’, reduce dalla qualificazione alla finale di Champions League dopo l’euroderby con il Milan, non è intenzionata a forzare il ritmo. La missione dei nersi complica nel finale della prima frazione. Gagliardini rimedia il secondo cartellino giallo al 41? e ...

- L'en plein è servito. Ilha sconfitto al Maradona anche l'(3 - 1) e si è tolto così lo sfizio di abbellire il suo scudetto anche con un record, visto che i nerazzurri erano l'unica squadra ancora imbattuta ...Commenta per primo3 - 1 Meret 6 : inoperoso, non viene mai chiamato in causa. Sul gol non può granché, la palla arriva forte al centro all'improvviso. Di Lorenzo 7,5 : come sempre spinge tanto sull'out ...Commenta per primo3 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 22' s.t. Anguissa (N), 37' s.t. Lukaku (I), 40' s.t. Di Lorenzo (N), 49' s.t. Gaetano (N). Assist: 22' s.t. Zielinski (N), 37' s.t. Dimarco (I), 40' ...

Napoli-Inter 2-1: gol di Anguissa, Lukaku e Di Lorenzo! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Il Napoli l'ha presa seriamente, l'Inter invece pensava già alla finale di Coppa Italia e così al Maradona è finita 3-1. Primo tempo equilibrato ma deciso in qualche modo dal doppio giallo a ...L'Inter cade 3-1 sul campo del Napoli già laureatosi campione d'Italia al termine di un match giocato per oltre 45' in inferiorità numerica. Per la squadra di Luciano Spalletti una buona risposta dopo ...