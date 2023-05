Napoli-Inter 3-1 | Gagliardini boicotta Inzaghi | che non cambia strategia

(Di domenica 21 maggio 2023)termina con un 3-1 tanto netto quanto figlio degli episodi. Il pareggio di Lukaku è il punto più della prestazione nerazzurra prima del crollo finale dopo oltre un tempo giocato in dieci per l’espulsione diprepara una partita che decide di non modificare nonostante l’evento negativo. Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilin Serie A: 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 14 Asllani, 5, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e ...

...azzurro subentrato nel finale con la rete del definitivo 3 - 1 all': 'I complimenti di Spalletti mi fanno piacere, me lo dice da inizio stagione. Tutti nel gruppo mi vogliono bene qui a, ...Un finale di stagione ulteriormente impreziosito, per forma e contenuto della vittoria. Ilbatte l'e lo fa con tre prodezze che fanno impazzire il Maradona, che continua a vivere con la stessa euforia le settimane che mancano al termine del campionato. Eppure, nonostante il ...Commenta per primo Ilbatte anche l', 3 - 1 al Maradona e sono 19 avversari su 19 battuti in questa Serie A. Al termine dell'incontro, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto a Dazn : 'C'è la qualità ...

Napoli-Inter 3-1: gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Il Napoli vince per 3-1 contro l'Inter grazie alle reti di Anguissa, un super gol di Di Lorenzo e la rete del giovanissimo Gaetano. Le parole del tecnico ...Al termine della partita dell’Inter contro il Napoli, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta dei nerazzurri. A proposito di futuro, il ...