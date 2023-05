Napoli-Inter 3-1 | è festa allo stadio Maradona con i gol di Anguissa | Di Lorenzo e Gaetano

- L'en plein è servito. Ilha sconfitto al Maradona anche l'(3 - 1) e si è tolto così lo sfizio di abbellire il suo scudetto anche con un record, visto che i nerazzurri erano l'unica squadra ancora imbattuta ...Commenta per primo3 - 1 Meret 6 : inoperoso, non viene mai chiamato in causa. Sul gol non può granché, la palla arriva forte al centro all'improvviso. Di Lorenzo 7,5 : come sempre spinge tanto sull'out ...Commenta per primo3 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 22' s.t. Anguissa (N), 37' s.t. Lukaku (I), 40' s.t. Di Lorenzo (N), 49' s.t. Gaetano (N). Assist: 22' s.t. Zielinski (N), 37' s.t. Dimarco (I), 40' ...

Napoli-Inter 2-1: gol di Anguissa, Lukaku e Di Lorenzo! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Gagliardini lascia i nerazzurri in 10 al 41', gli azzurri aprono con Anguissa, vengono raggiunti da Lukaku e chiudono con Di Lorenzo e il primo gol del numero 70: che show al Maradona!Il Napoli l'ha presa seriamente, l'Inter invece pensava già alla finale di Coppa Italia e così al Maradona è finita 3-1. Primo tempo equilibrato ma deciso in qualche modo dal doppio giallo a ...