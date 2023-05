Napoli-Inter 3-1 | con Anguissa | Di Lorenzo e Gaetano i Campioni d’Italia hanno battuti tutti

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto3-1: ifanno en-plein. Ilha battuto almeno una volta tutte le altre 19 squadre partecipanti al campionato 2022-2023. Un campionato stravinto meritatamente dalla formazione di Luciano Spalletti, che torna a vincere dopo l’inaspettato stop di Monza. E che in caso di successo anche nelle ultime due giornate che restano, possono arrivare a totalizzare 92 punti, stabilendo il nuovo record della storia del club. Ilbatte l’(contro cui aveva perso l’imbattibilità in A il 4 gennaio 2023) grazie alle reti realizzate nella ripresa da, Die nel finale anche da, un figlio di, il 17esimo marcatore ...

Il risultato sbloccato porta i due allenatori a mettere forze fresche: entrano così nell'tra gli altri Dimarco e Lautaro, mentre nelspazio a Raspadori e Simeone. Proprio l'argentino ...Inzaghi frena nella corsa Champions, le pagelle ONANA 6 In dubbio fino all'ultimo per qualche lineetta di febbre. Nel 1° tempo solo un'incornata di Osimhen, bloccata in presa. Ripresa ..., primo tempo: bufera sull'arbitro . Ilvince ancora, tifosi in estasi ., chi in panchina il prossimo anno . Prima della gara sui social si discute proprio del prossimo ...

Napoli-Inter 3-1, fischio finale - Lukaku illude, Gagliardini complica la vita: frenata nella corsa... Fcinternews.it

Meret sv - Mai realmente impegnato. Dopo l'espulsione non è sollecitato neanche nel giro-palla perché l'Inter arretra ulteriormente il baricentro. Di Lorenzo 7,5 - Solita prestazione totale in entramb ...Napoli Inter 3-1 allo stadio Maradona di Napoli, Domenica 21 maggio 2023, partita a senso unico dai primi minuti, i campioni d'Italia vincono.