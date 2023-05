Napoli-Inter 0-0 LIVE

Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato a DAZN prima dell'inizio del match di Serie A contro l'Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Sono orgoglioso di aver allenato una squadra così prestigiosa come l', me lo porto sempre dietro. Poi gli vanno fatti ...Commenta per primo Simone Inzaghi , allenatore dell', ha analizzato così a DAZN il match che attende i nerazzurri allo stadio Maradona contro il. PRESSING COME ARMA DEL MATCH - 'Senz'altro conoscendo il, bisognerà fare una partita ...Commenta per primo Il difensore delAmir Rrahmani ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro l': 'Dopo Monza abbiamo detto che dobbiamo migliorare e prendere le partite in maniera seria. Dobbiamo anche ...

Napoli-Inter 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Tutto pronto per il fischio d’inizio. 17.52 - L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro l’Inter. Kvara e Osimhen titolari: ...NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. INTER (3-5-2): Onana; D’ambrosio, De Vrij ...