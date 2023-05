Napoli-Inter 0-0 LIVE | Anguissa sfiora il gol!

Commenta per primo Joaquin Correa , intervistato da DAZN prima di, ha raccontato la settimana nerazzurra, fresco di approdo in finale di Champions League: 'Sono stati bei giorni, abbiamo fatto la storia . Andare in finale dopo tanti anni credo sia ...Commenta per primo Luciano Spalletti , intervenuto a DAZN , ha analizzato così la sfida che attende ilcontro l'. Kvara e Osimhen titolari: sono al top 'Lo vedremo dentro la gara. A questo punto del campionato ci si porta sempre dietro qualcosa. Arriviamo con la formazione che ha giocato ...edsi affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara tra Napoli ed Inter. L'allenatore è tornato sull'eliminazione dalla Champions League che, dalla sua prospettiva, è stato ...NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 12' - Bella giocata di Osimhen che viene ribaltato da De Vrij, punizione Napoli. Sulla quale Zielinski appoggia per Anguissa libero in area, il tiro ...