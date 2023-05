Napoli-Inter 0-0 al 45? | ma nerazzurri in 10 | espulso Gagliardini

(Di domenica 21 maggio 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Maradona in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Pocain questi primi quarantacinque minuti di gioco, che non hanno visto grosse occasioni da entrambe le parti, ma di sicuro unpiù pericoloso rispetto ai. In particolar modo con Zambo Anguissa, che in due occasioni si libera al tiro all’no dell’area di rigore, ma per fortuna entrambe le conclusioni sono leggermente imprecise. Pericoloso anche Victor Osimhen, che attorno al 20? riesce a staccare in area tutto solo su un cross dalla destra, ma la sua incornata è troppo centrale ed è facile per André Onana bloccare. Gara ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Anguissa FLOP: Gagliardini VOTI: al termine del ..."Eccoli, i finalisti, eccoli". Sono state queste le parole pronunciate dall'allenatore delLuciano Spalletti rivolgendosi allo spogliatoio dell'prima della gara del Maradona . Chiaro il riferimento alla conquista della finalissima di Istanbul per Lukaku e compagni dopo aver ...edsi affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...

Napoli-Inter 0-0 | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Simone Inzaghi non potrà contare su un centrocampista che sarà fermato dal giudice sportivo Perde pezzi l’Inter in vista della partita contro l’Atalanta. Il tecnico Simone Inzaghi non potrà infatti co ...NAPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 46' pt - Finisce qui il primo tempo, Napoli e Inter a riposo sullo 0-0! 46' pt - Pericolo per l'Inter: ottimo Barella a ringhiare su due ...