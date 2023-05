Napoli | idea estera per sostituire Giuntoli in dirigenza

(Di domenica 21 maggio 2023) Ildi Aurelio De Laurentiis studia un nuovo nome perCristiano, dirigente ad un passo dalla Juve Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe aggiunto un candidato per il post Cristiano. Oltre ai soliti Accardi, Polito e Sartori ci sarebbe infatti anche Markus Krosche, d.s. dell’Eintracht Francoforte. Il presidente delè infatti rimasto molto colpito dal lavoro del dirigente, in grado di conquistare l’Europa League nella scorsa stagione e la DFB Pokal in questa.

Allenatore determinato e con un'ottimadi gioco. Ideale per una piazza come' e poi: 'Con Conte questi fanno un altro anno di vittorie. Poi però esplodono. Come sempre con Conte' C'è chi ...... ma Atletico Madrid, Borussia Dortmund e West Ham, oltre al, sono sulle sue tracce. Il ... Solo un'offerta simile a quella investita la scorsa estate potrebbe far cambiarealla società. ......dello scudetto delinsieme al tecnico Luciano Spalletti e al presidente Aurelio De Laurentiis. Strategie La Juventus, stando a quanto filtra dai salotti del mercato, non ha cambiatoe ...

Napoli, idea Klopp per il dopo Spalletti: primi contatti già nel 2013 Calciomercato.com

Ma il confronto è quotidiano, adesso ci sono tre partite importanti, per arrivare nei primi posti sul campo”. GARA COL SIVIGLIA E ROSA: “A Siviglia la squadra ha fatto tutto quello che poteva fare. Ma ...Far scoprire al grande pubblico una figura che ha fatto dell’utopia, del gesto artigiano e della poesia il suo pane quotidiano è l’obiettivo della mostra al MADRE La delicata e comunicativamente trasp ...