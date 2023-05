Napoli | Gaetano | «Un bel gol | ve lo racconto così»

(Di domenica 21 maggio 2023) Il centrocampista del, Gianluca, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri contro l’Inter: le sue dichiarazioni Intervistato dai microfoni di Dazn dopo–Inter, Gianlucahaparlato anche del suo primo gol in azzurro. LE PAROLE – «Mi fanno piacere i complimenti di Spalletti, tutti mi hanno sempre voluto bene fin dall’inizio. Già dal 2019, sempre coccolato, adesso vado a casa da mia figlia. Il pianto a Udine? Emozione indescrivibile, è un sogno inaspettato che è arrivato, è indelebile e rimane per sempre. Gol? Ho fatto un bel gol. Sono stato intelligente, ho dato palla a Simeoneme lo doveva ridare».

