Napoli | due nuovi nomi per il post Giuntoli | Filippo Fusco e Markus Krösche CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, lavora non solo nel casting per la panchina che probabilmente Spalletti lascerà vacante, ma anche per ilo di direttore sportivo. Cristianoaspetta solo di essere liberato dal patron azzurro, intanto si ragiona sulla sua successione. Il Corriere dello Sport scrive che, oltre ai già quotati Accardi (dell’Empoli) e Polito (del Bari), ci sono dueallo studio di De Laurentiis. Si tratta die di, direttore sportivo dell’Eintracht. Ma c’è anche la possibilità di una promozione per Maurizio Micheli. A tal proposito, il quotidiano sportivo scrive: “altrimenti c’è altro: Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting, è stato già vicinissimo alla promozione, rientra tra ...