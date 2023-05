Napoli | Di Lorenzo | «Ci tenevamo a battere l’Inter Futuro? Non ci sono problemi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 maggio 2023) Giovanni Di, terzino e capitano del, ha parlato dopo il successo azzurro contro: le sue dichiarazioni Giovanni Diha parlato così a Dazn dopo-Inter. LE PAROLE – «Un gol importante per la squadra, volevamo vincere e ci siamo riusciti. Spalletti è una persona importante per me e per tutta la squadra. Inter? Avevamo parlato del fatto che erano gli unici che non avevamo ancora battuto. Cie siamo stati contenti.? Sto bene qui, non ho».