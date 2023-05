Napoli | contatti per Becao

... specialmente nelle grandi città come Roma, Milano,, Firenze. Questo settore, in ... personali e culturali specifici, oltre a una formazione continua e una rete diqualificati. Vediamo ...Illavora alla prossima stagione e ha avviato i primicon l'attaccante dell'Udinese Beto, offrendo 25 milioni ma il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35. Prima offerta per Beto ...MURO CONTRO MURO La partita è prevedibilmente tesa, contratta, con tantie molta tensione ... ASSISTENTI : Rastelli di Ostia Lido e Marchese di. AMMONITI : Bragotto (R), Testa (S), Lechl ...

Sky - Napoli, prima offerta di 25mln per Beto: nel mirino anche altri due calciatori dell'Udinese CalcioNapoli24

Spalletti: "Mi tarpa le ali Non capisco. Io non cerco club, non rifiuto rinnovi e non ho penali" Napoli. All'inizio era nascondino. Poi il gioco della verità. Adesso lo scaricabarile. Nel ping-pong d ..."Il Napoli pensa già a programmare la prossima stagione e ha avviato i primi contatti con l'attaccante dell'Udinese Beto. Ai bianconeri è arrivata una prima offerta di 25 milioni ma il club friulano ...