Napoli | conferme totali su un nuovo obiettivo per il centrocampo

Lui è quello che da zero ha portato ila questi livelli qui'. LETTERA AI NAPOLETANI - 'Ai ...Si figuri se oggi a tre partite dalla fine faccio il nome di qualcuno che non vorrei l'anno ...La situazione per certi versi più surreale è a, dove più o meno puntualmente al termine di ... Di aumenti d'ingaggio non si è parlato, né di, cessioni e rinforzi. Insomma, il tecnico non ......ha detto che il Csm "sta lavorando" per nominare in tempi rapidi il procuratore capo di, "...approvato un documento del comitato direttivo centrale in cui si denunciano i ritardi nelle...

Napoli, conferme sull'erede di Kim: l'austriaco Danso è il preferito, piace anche Scalvini TUTTO mercato WEB

Alla vigilia della gara con la Lazio, prima di affrontare i temi legati alla gara, mister Andrea Sottil parla della conferma sulla panchina dell’Udinese anche nella prossima stagione… Leggi ...L'analisi del tecnico rossoblù dopo la netta vittoria sui grigiorossi nella trentaseiesima giornata di Serie A ...