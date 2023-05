(Di domenica 21 maggio 2023) Non si ferma la strage di. Altre cinque piante sono state abbattute nelle ultime quarantotto ore. Quattro lecci in viale Virgilio: due venerdì e due ieri. E un, invece,...

Un concorso in chiaro - scuro quello che si è appena concluso al Comune di. Una selezione pubblica che avrebbe dovuto mutare le sorti del Municipio spalancando le porte ...andranno a ...E allora, trapensieri e distrazioni, c'è un- Inter che comunque può avere ancora il proprio perché. E vincere, si sa, aiuta a vincere.Commenta per primo Ilparla con l'Udinese, forte degli ottimi rapporti tra le due proprietà, per rinforzare la rosa che ha appena vinto lo scudetto. Al club azzurro piace tanto, tra gli, il difensore ...

Napoli: altri alberi abbattuti a Posillipo, aperta inchiesta sul crollo del pino ilmattino.it

Stasera in tv, la storia vera di Eduardo Scarpetta. Scopri trama, cast, trailer di Qui rido io con Toni Servillo ed Eduardo Scarpetta.Il club di De Laurentiis avrebbe presentato all'Udinese una prima offerta da 25 milioni per l'attaccante Beto.