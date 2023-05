(Di domenica 21 maggio 2023) Una ragazza contesa. Questo il motivo alla base del litigio sfociato nel ferimento di un quindicenne, lascorsa, nei pressi di Galleria Umberto. In poche ore la squadra mobile ha...

... ritenuto responsabile del ferimento del(farà 15 anni ad agosto), primo dei due episodi che hanno visto vittime minori a, la notte scorsa. Ad essere fermato è il 14enne F. A., ...Il fermo è stato eseguito al termine delle indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile di. La vittima, classe 2008, dopo essere stato accoltellato all'addome, è arrivato in gravi ...Su tutte, l'arresto dell'allora minorenne Carmine Maresca , latitante legato ai Gionta, che... la consegna a Casillo di una parte di un carico di cocaina sequestrato nel porto di: il ...

Napoli: 15enne accoltellato di notte a via Toledo, fermato un coetaneo ilmattino.it

La polizia ha fermato un ragazzo di 15 anni sospettato di aver accoltellato un 14enne sabato notte a Napoli. Leggi tutto La polizia ha fermato un ragazzo di 15 anni sospettato di aver accoltellato un ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...