Moviola Napoli-Inter | Gagliardini pietà E il 3-1 è viziato da fallo

(Di domenica 21 maggio 2023)ha avuto Marinelli come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Tivoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Livio Marinelli voto 5. L’espulsione di Robertoè sacrosanta e la cosa incredibile è che poteva darla anche prima. Il primo giallo arriva al 19?, indiscutibile per unvento in scivolata su Giovanni Di Lorenzo. Ma quattro minuti dopo entra in ritardo su Khvicha Kvaratskhelia, per unche poteva già essere da secondo giallo. Qui Marinelli lo grazia. Alla mezz’ora occasione per Romelu Lukaku, ma Nicolò Barella ...