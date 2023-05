MotoGP | frattura al piede destro per Bagnaia | come sta il pilota Ducati

Il campione della Ducatiha subito unaalla caviglia destra, ma l'infortunio non gli impedirà di correre al Gp d'Italia al Mugello il prossimo 11 giugno.Il campione della Ducatiha subito unaalla caviglia destra, ma l'infortunio non gli impedirà di correre al Gp d'Italia al Mugello il prossimo 11 giugno.Adesso Pecco Bagnaia ha voglia di riscatto, anche perché la prossima gara diandrà in scena ... La caduta a Le Mans dopo l'incidente con Vinales ha procurato unaa Bagnaia , ma ...

MotoGp, Bagnaia: 'Frattura alla caviglia ma al Mugello ci sarò' Agenzia ANSA

Dopo l'incidente a Le Mans con Viñales, gli esami hanno evidenziato una parziale frattura ossea dell'astragalo. Bagnaia ha rassicurato i tifosi: "Correrò al Mugello" ...“Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra. Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato una parziale ...