MotoGp | Bagnaia ' frattura alla caviglia ma al Mugello ci sarò'

Francescoha una frattura alla caviglia destra, ma l'infortunio non gli impedira' di correre al ... campione del mondo in carica e leader dell'attuale mondiale, dal suo profilo twitter. "...TegolaContinua il periodo sfortunato di Pecco. Il centauro italiano di casa Ducati è ancora il leader del Mondiale dellama è reduce dalla rovinosa caduta rimediata nell'ultimo GP di Francia , disputato lo scorso weekend a Le Mans,...Si arriva così ad un piccolo paradosso:è leader del Mondiale ma è anche il primo campione del mondo in carica nell'eraad aver collezionato tre zeri in cinque gare . Le scivolate di ...

Dopo la brutta caduta rimediata a Le Mans, in seguito al fortuito contatto con l’Aprilia di Maverick Vinales, Pecco Bagnaia ha rimediato una frattura parziale dell’astragalo della caviglia destra.Francesco Bagnaia ha una frattura alla caviglia destra, ma l’infortunio non gli impedirà di correre al Mugello il Gp d’Italia, il prossimo 11 giugno. Lo ha annunciato lo st esso pilota della Ducati, c ...