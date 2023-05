Moto Gp | Bagnaia ha la caviglia destra fratturata dopo Le Mans Ma annuncia | “Al Mugello ci sarò”

(Di domenica 21 maggio 2023) Quando sono tornato da Le, continuavo a sentire dolore alla- scrive 'Pecco' -. Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo medico presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato una parziale frattura ossea dell'astragalo. Questo non comprometterà la mia partecipazione al Gran Premio deltra tre settimane"

"Fermo ai box", ma tornerà in sella alla suaprestissimo. Francescoha riportato una frattura alla caviglia destra, l'infortunio tuttavia non gli impedirà di correre al Mugello il Gp d'Italia, il prossimo 11 giugno. Lo ha annunciato ...e quella frase nel mirino Le parole di Francescosui sette decimi di ritardo che 'mancano' tra leufficiali e i team satellite hanno fatto certamente scalpore. Il campione del mondo stava rispondendo a una precisa domanda sulla dinamica ...Adesso, a dire che le cose stanno effettivamente così, è lo stesso, che in una lunga ...vincevano sempre gli stessi piloti e c'erano meno incidenti perché il gap prestazionale tra le...

