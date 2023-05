Mosca attacca la Corte penale internazionale | incriminati due giudici Nel mirino anche un italiano

In un primo momento a un flirt con Antonino Spinalbese, ma successivamente quest'ultimo l'... Daniele, o per meglio dire la furia, non si fa di certo passare lasotto il naso e rispondere ...Ucraina: la Russia bombarda ancora Kiev, Prigozhindi nuovo il Cremlino G7 ad Hiroshima, nuove sanzioni contro: "Via subito le truppe russe dall'Ucraina" L'Ucraina guarda al G7. Biden: ...Si va da Saviano chela destra: "cacciato dalla RAI perché la destra xenofoba ha bisogno ... G7 a Hiroshima, presente anche Zelensky, nuove sanzioni della Ue e Regno Unito a. Sul tavolo la ...

Mosca attacca la Corte penale internazionale: incriminati due giudici ... ilGiornale.it

Da una parte l’ottima notizia per Kiev della fornitura dei jet F-16 e dell’addestramento dei piloti ucraini, dall’altra l’ammissione della sconfitta che, se sul campo forse non sposterà più di tanto l ...Nel video, comunque, Prigozhin, ha colto l’opportunità di attaccare nuovamente la leadership militare russa: «abbiamo combattuto non solo contro le forze ucraine, ma anche contro la burocrazia russa ...