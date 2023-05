Mosca afferma che la citta di Bakhmut è stata conquistata

(Di domenica 21 maggio 2023) Sabato la Russia ha dichiarato di aver conquistato la città di, distrutta nell’Ucraina orientale, ponendo fine alla battaglia più lunga e sanguinosa di 15 mesi di guerra. L’assalto alla città, in gran parte rasa al suolo, è stato guidato dalle truppe del gruppo di mercenari Wagner, il cui leader Yevgeny Prigozhin ha dichiarato in

Sabato la Russia ha dichiarato di aver conquistato la città di Bakhmut, distrutta nell’Ucraina orientale, ponendo fine alla battaglia più lunga e sanguinosa di 15 mesi di guerra. L’assalto alla città, ...In ogni caso, ciò sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani, e abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati", afferma ...