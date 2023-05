Panfile aveva 31 anni: è stata trovatastamane alle 11 circa la giovane romena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause della morte della ragazza sono ...SPRESIANO - E' stata trovatastamane alle 11 circaPanfile, cittadina rumena di 31 anni scomparsa venerdì scorso, ma le cause della morte sono ancora avvolte nel mistero. A Spresiano in via Barcador un cittadino ha ...Panfile aveva 31 anni: è stata trovatastamane alle 11 circa la giovane romena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause della morte della ragazza sono ...

Morta Anica, la donna di 31 anni scomparsa venerdì: il suo corpo senza vita trovato nel Piave leggo.it

Anica Panfile aveva 31 anni: è stata trovata morta stamane alle 11 circa la giovane romena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause ...SPRESIANO - E' stata trovata morta stamane alle 11 circa Anica Panfile, cittadina rumena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause della morte ...