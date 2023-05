Monza attento | Di Gregorio può andare in Premier League | la situazione

Molina 6,5: Spesso criticato nelle ultime uscite, l'exentra bene, inizia a centrocampo e poi ... Sicuro,, grintoso e determinato. I peggiori Today Scheidler 5,5: Rispolverato dopo tanto ...In passato ne avevano fatto le spese Juventus e Inter e la curiosità era capire se il proverbio 'non c'è due senza tre' poteva essere applicato anche per- Napoli. E così è stato. Naturalmente ...AGI - 'Il Milan dovrà stare molto, anche un solo gol dell'Inter potrebbe mettere la parola fine al sogno di passare in finale':... ha dichiarato il 47enne ex allenatore die Vicenza che ...

Monza attento, Di Gregorio può andare in Premier League: la ... Calciomercato.com

Lo scorso 27 aprile, 11 giovani si sono uniti al Club Interact Monza: un club di servizio istituito dal Rotary International ...Sassuolo-Monza 1-2, il solito Berardi porta avanti Dionisi, ma Ciurria e Pessina ribaltano il match ed espugnano il Mapei Stadium. Le pagelle neroverdi.