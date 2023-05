Mondiale Under 20 2023 | vincono Nigeria e Colombia

(Di domenica 21 maggio 2023) Buon esordio per lanel20, sebbene non sia stato affatto semplice: il team sudamericano si è imposto per 2-1 sull’Isreale in rimonta, segnando al 74? e al 90? i due gol che hanno regalato loro il successo. In attesa di capire cosa faranno in tarda serata Senegal e Giappone, lagià si candida fortemente al passaggio del turno. Stesso risultato si è verificato anche nell’altra partita andata in scena alle ore 20, quella trae Repubblica Dominicana: gli africani partivano come favoriti e anche in maniera piuttosto netta, ma i propri rivali hanno reso loro la vita molto difficile, passando in vantaggio e subendo la rete del 2-1 soltanto al minuto numero 70. Ci troviamo, in questo caso, nello stesso gruppo di Italia e Brasile. SportFace.

Nel Monday Night di lunedì sera la Juventus torna in campo a Empoli dopo l'eliminazione dall'Europa League. Zanetti non ha Baldanzi, convocato al20: al suo posto Henderson. Davanti chance per Piccoli. Allegri mette Perin in porta e senza gli squalificati Danilo e Cuadrado inserisce Rugani e Barbieri. Miretti al posto dell'...Ai nastri di partenza il20 con l'Italia in campo stasera. Inserita nel gruppo D, la Nazionale azzurra è alla sua terza partecipazione consecutiva ( terza in Corea del Sud nel 2017; quarta nel 2019 in Polonia ) ...Così abbiamo un po' più di equilibrio' BALDANZI ALL'20 - 'I ragazzi sono impegnati in una competizione di grandissimo livello. Ilsarà di alto livello, sarà molto interessante vederli ...

Dove vedere i Mondiali di calcio Under 20 in diretta tv e streaming gratis L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

E gli ori conquistati dagli Under 20 arrivano direttamente dal settore giovanile delle Fiamme Gialle. Diego Giampaolo e Giulia Gabriele salgono sul podio e mettono l’oro al collo. Ma non solo, per le ...Vittoria della Slovacchia al debutto del Mondiale Under 20 in Argentina: il rossoblù Adam Griger assente dal match POKER. La Slovacchia ha vinto la sua prima partita al Mondiale Under 20, appena inizi ...