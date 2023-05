Moldavia | folla alla manifestazione pro Ue Metsola | «L’Europa è la vostra famiglia | vi accoglieremo a braccia aperte»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 maggio 2023) «è la, la». È stata accolta da unaoceanica la presidente del Parlamento europeo Roberta, oggi in visita a Chisinau per l’evento European Moldova Assembly. Da tempo, il Paese che affaccia sul Mar Nero insiste per entrare a far parte dell’Unione Europea. Soltanto qualche giorno fa, la presidente Maia Sandu ha detto di voler aprire i colloqui «il prima possibile», anche in vista di una possibile minaccia russa. «Crediamo di poter salvare la nostra democrazia solo facendo parte dell’Ue», ha affermato Sandu. All’evento organizzato oggi a Chisinau hanno partecipato circa 70mila persone, che hanno invaso le vie della città sventolando bandiere europee. «Siamo qui per sostenere lascelta di aderire all’Unione ...