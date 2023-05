Minore gravemente ferito a Napoli | fermato un coetaneo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 14 anni è statodalla Polizia di Stato come indiziato di delitto per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere in merito all’accoltellamento di un suonella tarda serata di ieri nei pressi della Galleria Umberto I di. La misura precautelare è stata adottata dopo le indagini condotte da personale della Squadra Mobile diin relazione all’accoltellamento. Ilcolpito è giunto in disperate condizioni presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Ancora non chiaro il movente, forse provocato da futili motivi. Due minori accoltellati a, uno finisce al ‘Pellegini’ in prognosi riservata L'articolo proviene da Anteprima24.it.