Minacce per pagamento tangenti su lavori | decreto di fermo per una persona

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe preteso ildiminacciando i dipendenti della ditta di un imprenditore incaricato del rifacimento del manto stradale e della segnaletica delle strade del Comune di Caivano. Oggi, su delega del procuratore distrettuale facente funzioni, i carabinieri della Compagnia di Caivano hanno eseguito undiemesso dalla procura di Napoli – Direzione distrettuale antimafia a carico di una. E’ gravemente indiziata del reato di tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso. La condotta estorsiva sarebbe stata posta in essere nel mese di aprile scorso. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del fermato un fucile d’assalto con relativo caricatore e munizionamento. L'articolo proviene da ...

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

