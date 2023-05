“Milano non fa per te” Le risposte alle famiglie sotto sfratto e il loro calvario tra burocrazia | carenza di alloggi e fondi azzerati dal governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Non sai come mantenere la tua famiglia? Non riesci a pagare l’affitto? Hai perso il lavoro e ti ritrovi? Pensaci, “forsenon è la città per te”. La sagace intuizione è quanto molte persone si sono sentite dire da funzionari e operatori del Comune dimentre eranoe chiedevano aiuto per non finire in mezzo alla strada, destino che ormai riguarda anche anziani, persone con disabilità econ bambini. Come quella sfrattata lunedì che, visti i tempi, si è sistemata in tenda davanti al municipio milanese. Nell’Italia che taglia il Reddito di cittadinanza, il disagio abitativo non può certo fare sconti. Da un lato la strutturaledia canone sociale e la politica abitativa che ...