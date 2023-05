Milan-Sampdoria | tripletta di Giroud | Pioli ritrova il ‘tridente’

Alle 18 A talanta - Verona finita 3 - 1 mentre in serata ilha sfidato latornando alla vittoria. La domenica calcistica si apre con uno scontro salvezza ad altissima tensione al via ...MILANO " Ildomina e supera la già retrocessaper 5 - 1. Sono Leao, una tripletta di Giroud e una rete di Diaz a decidere una sfida a senso unico per quasi tutti i 90 minuti. I rossoneri, che .... Nell'ordine, a Cremona la sfida tra l'ormai retrocessa Cremonese e il Bologna si risolve con una grandinata, purtroppo per la Cremonese non trattasi di meteo ma di gol. Il ...

Dopo la sconfitta di San Siro col Milan, l’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato a Sky, DAZN e in conferenza. Ecco le dichiarazioni, riportate da milannews.it: “In questa storia siamo ...Ci doveva essere una reazione forte dopo la cocente e meritata eliminazione nell'EuroDerby di semifinale di Champions League e reazione c'è stata. Ci doveva essere una vittoria ...