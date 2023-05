Milan | richiesta monstre del Real Madrid per Brahim Diaz

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 maggio 2023) Ladelalper il cartellino didopo i due anni di prestito in rossonero Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Marca, è in programma un incontro tra ile il padre-agente diper decidere il suo futuro. Il trequartista spagnolo, dopo i due anni di prestito al, vorrebbe rimanere in rossonero. Per cedere il cartellino, i blancos chiedono però una cifra che sfiora i 30 milioni di euro. Il, che spera di trattenere il suo numero 10, dovrà lavorare per abbassare il costo dell’operazione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24